اقتصاد

الكشف عن قيمة اعتمادات توريد الأضاحي

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدر مطلع رفيع المستوى يعمل بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس خلال تصريحات خاصة لـ218 أن عدد الشركات المتحصلة على اعتمادات لتوريد الأضاحي في شهري يونيو ويوليو بلغت 47 شركة تمارس نشاطها التجاري في عموم ليبيا.

وأضاف ذات المصدر أن قيمة الاعتمادات التي مُنحت لهذه الشركات بلغت 34 مليون يورو و13 مليون دولار.

وأعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني منتصف شهر يوليو لكافة الشركات الراغبة في توريد الأضاحي عدم استثناء التوريد هذا العام من رسم النقد الأجنبي المقدر بـ183 وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات على أسعار الأضاحي.

وفي إطار مُحاولات الجهات المعنية لإيجاد حلول تُخفف من هذه الأزمة، طالب رئيس اتحاد جمعيات المستهلك في ليبيا أحمد الكردي خلال تصريح خاص لـ 218 المجلس الرئاسي بإعفاء الاعتمادات المخصصة لتوريد الأضاحي والسلع التموينية من الرسم المفروض على النقد الأجنبي بنسبة 183%.

وعزا الكردي طلبه لما لهذه الرسوم من أثر في تراجع القدرة الشرائية لدى المستهلكين وارتفاع أسعار الأضاحي هذا الموسم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هذا إسراف وتبذير للميزانية ، وين اللجنة العامة المشرفة على مشاريع الزراعية والفلاحة والأعلاف الليبية ..؟؟!!
    هل المواشي الليبية لا تغطي احتياجات المواطنين الليبيين حتى يتم الاستيراد من الخارج ،،؟!!!
    الان معظم هذا الاهمال والتسيب سبب في سرقة المواشي الوطنية وتهريبها آلى خارج البلاد من المهربين وغيرهم . ليش ما يكونش في اكتفاء ذاتي في الاقتصاد الليبي على كل الفروع …؟!!!
    سبحان الله ويين وذنك يا جحا …!!!!

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