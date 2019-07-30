الكشف عن قيمة اعتمادات توريد الأضاحي

كشف مصدر مطلع رفيع المستوى يعمل بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس خلال تصريحات خاصة لـ218 أن عدد الشركات المتحصلة على اعتمادات لتوريد الأضاحي في شهري يونيو ويوليو بلغت 47 شركة تمارس نشاطها التجاري في عموم ليبيا.

وأضاف ذات المصدر أن قيمة الاعتمادات التي مُنحت لهذه الشركات بلغت 34 مليون يورو و13 مليون دولار.

وأعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني منتصف شهر يوليو لكافة الشركات الراغبة في توريد الأضاحي عدم استثناء التوريد هذا العام من رسم النقد الأجنبي المقدر بـ183 وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات على أسعار الأضاحي.

وفي إطار مُحاولات الجهات المعنية لإيجاد حلول تُخفف من هذه الأزمة، طالب رئيس اتحاد جمعيات المستهلك في ليبيا أحمد الكردي خلال تصريح خاص لـ 218 المجلس الرئاسي بإعفاء الاعتمادات المخصصة لتوريد الأضاحي والسلع التموينية من الرسم المفروض على النقد الأجنبي بنسبة 183%.

وعزا الكردي طلبه لما لهذه الرسوم من أثر في تراجع القدرة الشرائية لدى المستهلكين وارتفاع أسعار الأضاحي هذا الموسم.

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