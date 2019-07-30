المركزي يعلن موعد صرف منحة أرباب الأسر

المصرف المركزي يُعلن صرف مخصصات أرباب الأسر للعام 2019 ابتداء من 20 أغسطس المقبل بقيمة 500 دولار للفرد
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قناة 218 الليبية
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