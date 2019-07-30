اقتصاد

المركزي يعلن موعد صرف منحة أرباب الأسر

تم النشر منذُ 40 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

المصرف المركزي يُعلن صرف مخصصات أرباب الأسر للعام 2019 ابتداء من 20 أغسطس المقبل بقيمة 500 دولار للفرد

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك