أعلن مصرف ليبيا المركزي، الثلاثاء، شروعه في صرف منحة أرباب الأسر.

وأوضح المصرف في منشور عبر صفحته الرسمية، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وبالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أصدر تعليماته بالشروع في بيع 500 دولار بالسعر الرسمي عن كل فرد ضمن برنامج أرباب الأسر.

وأشار إلى أن إجراءات البيع ستبدأ اعتبارًا من الثلاثاء الموافق الـ20 من الشهر القادم.

