شركة راس لانوف تستعد لتنفيذ “خطوة فارقة”

في إطار التجهيز لإعادة تشغيل مصنع الاثيلين وفق الخطة الرئيسية لتشغيله، كونه من أهم مصانع البتروكيماويات بالبلاد أعلنت شركة راس لانوف للنفط والغاز استعدادها لاستقبال أول شحنة من غاز الايثيلين.

ووضعت الشركة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستقبال شحنة غاز الايثلين، منها التحوطات قبل عملية مناولة الشحنة من خلال التقيد بعدم استخدام أي معدات قابلة للاحتراق، وأي أدوات مولدة للشرارة، بالإضافة إلى الإجراءات التي تشمل ضمان سلامة الخزنات وخطوط الإنتاج .

تعد هذه الخطوة الأهم والأخطر في إعادة تشغيل المجمع الصناعي كون غاز الايثيلين يعتبر من الغازات السريعة الانفجار على الرغم من أن رأس لانوف قامت بتفريغ آخر مخزون لها في ألفين وأربعة عشر، خوفا من حدوث أي انفجار ناتج عن الاشتباكات.

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