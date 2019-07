رغم العقوبات الأمريكية.. إيران تحفر 41 بئراً نفطياً وغازياً

أعلنت إيران اليوم الثلاثاء، أنها أنهت عمليات حفر 41 بئراً نفطياً وغازياً، في البحر والبر، خلال الأشهر الأربعة الماضية رغم العقوبات الامريكية.

حيث أوضح المدير المساعد للشركة الوطنية الإيرانية للحفر محمد آل خميس، أن حجم الآبار المحفورة بلغ 50 ألفا و929 متراً، من دون أن يحدد مكانها. كما أشار إلى أنه تم إنجاز التحضيرات اللازمة، لبدء عمليات حفر 10 آبار جديدة في حقل “آزادكان الجنوبي”، جنوب غرب إيران، تنتهي في 20 مارس العام 2020. يُذكر أن الشركة الوطنية الإيرانية للحفر، تمتلك 72 منصة حفر برية و3 منصات حفر بحرية.

