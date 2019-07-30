مركزي طرابلس يعلن الشروع في صرف منحة أرباب الأسر في أغسطس المقبل

طرابلس 30 يوليو 2019 (وال) – أعلن مصرف ليبيا المركزي الشروع في بيع 500 دولار ضمن برنامج أرباب الأسر بالسعر الرسمي عن كل فرد ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق للعشرين من أغسطس المقبل .

المركزي أوضح عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن تعليمات محافظ المصرف المقال من قبل مجلس النواب الصديق الكبير جاءت بالتنسيق مع مايسمي برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج غير الدستوري .

يشار إلى أن برنامج أرباب الأسر لايشمل الإصلاحات الاقتصادية التي يدعيها المجلس الرئاسي غير الشرعي ومركزي طرابلس، والتي يسوق لها بعض المواقع التابعة لجماعة الإخوان المسلمين .

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير “المقال” قد أوقف صرف المنحة، مدعيًا بوجود خلل في منظومة الرقم الوطني .

ومن جهته، قال رئيس مصلحة الاحوال المدنية محمد بالتمر إن المصلحة منحت الكبير مهلة مدتها 5 أشهر لتصحيح تصريحاته المتعلقة باتهاماته بوجود تزوير لا يعلم بدايته في الأحوال المدنية .

وفي نوفمبر من العام الماضي، نفى بالتمر، «ضبط 890 ألف رقم وطني مزور»، مشيرا إلى تشكيل لجنة للتحقق من كافة البيانات بالنسبة للمواطنين، فيما لم تصدر نتائج لتحقيقات تلك اللجنة حتى الآن. (وال – طرابلس) ع ع

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