«السراج» يُصدر قرارًا بتخفيض قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، القرار رقم 1 لسنة 2019، بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.

ونصت المادة الأولى من القرار، على تخفيض قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي المحددة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 1 لسنة 2018.

وتُحدد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، بموجب القرار بنسبة 163% من مبيعات النقد الأجنبي، وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي.

وأشار القرار إلى أن هذا الإجراء تم اتخاذه بعد التشاور بين رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ولدواعي المصلحة العامة وما تستوجبه من اتخاذ تدابير ضرورية، بحسب نص القرار.

