الرئاسي يُخفض قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي

المجلس الرئاسي يخفض قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي إلى 163% اعتبارا من يوم 4 أغسطس المقبل
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
«السراج» يُصدر قرارًا بتخفيض قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / عين ليبيا
انهيار جديد لأسعار العملات الاجنبية امام الدينار الليبي في السوق الموازي مساء اليوم
تم النشر منذُ 35 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مركزي طرابلس يعلن الشروع في صرف منحة أرباب الأسر في أغسطس المقبل
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
رغم العقوبات الأمريكية.. إيران تحفر 41 بئراً نفطياً وغازياً
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / عين ليبيا
أضف تعليقـك