اقتصاد

الرئاسي يُخفض قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

المجلس الرئاسي يخفض قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي إلى 163% اعتبارا من يوم 4 أغسطس المقبل

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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