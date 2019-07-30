معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات : يؤكد إرسال كل احتياجات بلدية الغريفة وسوف يتم متابعة وصولها للمواطن

شحات 30 يوليو 2019 (وال) – عقد معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبد الرحمن الاحيرش رفقة معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح اجتماع موسع مع لجنة الأزمة ببلدية الغريفة اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الزراعة بشحات

الاجتماع تمحور حول الأوضاع المتردية التي تعاني منها بلدية الغريفة مثل انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، والذي يترتب عليه نقص مياه الشرب، وكذلك أزمة الوقود ونقص المولدات لجلب المياه من الآبار ونقص مادة الدقيق .

وأوضح السادة الوزراء أن الحكومة المؤقتة لم تألوا جهدًا في توفير كل متطلبات المنطقة، من مضخات وسيارات إسعاف وأن الخلل يكمن بإدارات البلدية وقطاعاتها المختلفة التي تعاني من انعدام المصداقية في إيصال هذه الاحتياجات .

وقال معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبد الرحمن الاحيرش إنه تم إرسال كل احتياجات البلدية، وسوف يتم متابعة وصولها للمواطن بمنطقة الغريفة . (وال – شحات) ع ع

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