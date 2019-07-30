“الرئاسي” يخفض رسوم بيع العملات الأجنبية

أعلن المجلس الرئاسي خفض الرسوم المفروضة على بيع العملات الأجنبية إلى نسبة 163 بالمئة بدلا عن 183 المقرر أواخر العام الماضي.

وبين المجلس في مواد قراره المنشور بحسابه الرسمي اليوم الثلاثاء، أن النسبة المذكور تحددها النشرة اليومية لسعر صرف الدينار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي مقابل العملات الأجنبية.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق أن القرار صدر بالتشاور بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وورد عن المجلس الرئاسي أن قرار خفض الرسوم على بيع العملات الأجنيية، يجري العمل به ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 4 أغسطس.

وكان المجلس الرئاسي حدد أواخر العام الماضي رسوما نسبتها 183 % على مبيعات النقد الأجنبي، وفقا لسعر صرف الدينار الرسمي، وذلك تنفيذا لأحد بنود برنامج الإصلاحات الاقتصادية المقررة في الشهر نفسه.

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