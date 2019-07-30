استمرار الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين في توزيع السلع المخصصة للأسر المستهدفة

بنغازي 30 يوليو 2019 (وال) – زار رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين عميد ركن غيث الشريدي مخازن المنطقة العسكرية بنغازي للوقوف على سير عمل توزيع السلع التموينية المخصصة لأسر الشهداء والمفقودين بنغازي المركز .

وتأتي هذه الخطوة امتثالا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر في دعم أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة .

وأكد الشريدي أن العمل مستمر حتى يتم توزيع كافة السلع التموينية المخصصة للأسر .

ومن جهته، قال مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة حمد المالكي منذ انطلاق اللجنة المكلفة من قبل الهيئة تم توزيع السلع المخصصة لأكثر من 700 أسرة خلال 3 أيام الماضية ولازال العمل جاري.

المالكي أكد بأن فئة ذوي الإعاقة المستديمة بنغازي المركز سيتم مباشرة العمل عليها بعد الانتهاء من حصص أسر الشهداء والمفقودين .

أما فيما يخص باقي المناطق خارج بنغازي، سيتم الإعلان عن موعد التوزيع في القريب العاجل بعد التنسيق بين هيئة الشهداء وهيئة الامداد والتموين .

وناشد المالكي أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة بضرورة التعاون مع الهيئة ومكاتبها التابعة لها في نطاق البلديات حتى يتسنى للهيئة القيام بعملها على أكمل وجه . (وال – بنغازي) ع ع

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