“لجنة الأزمة”: الوقود متوفر بكميات كبيرة بالمحطات

أكد رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود المشكلة من قبل المجلس الرئاسي، العميد محمد فتح الله، توفر الوقود بكميات كبيرة في كافة المحطات بطرابلس، وأن عمليات التزويد تسير بشكل طبيعي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بمقر الإدارة العامة للأمن المركزي، اليوم الثلاثاء، برئاسة مدير إدارة الأمن المركزي، ورئيس لجنة أزمة الوقود العميد محمد فتح الله، وكافة أعضاء اللجنة، لمتابعة سير تزويد محطات الوقود.

ووفق إدارة التواصل التابعة لحكومة الوفاق، فقد تناول الاجتماع أيضا متابعة أي تجاوزات أو مشاكل بخصوص تزويد محطات الوقود بهدف معالجتها، حيث لفت رئيس اللجنة إلى وجود 14 محطة تعمل على مدار الساعة.

يشار إلى ان تزويد المحطات يتم عبر طريق شركة الزاوية لتكرير النفط، ومستودع شركة البريقة بطريق المطار، كما تتواجد الناقلة “أنوار ليبيا” بميناء طرابلس وعلى متنها 28 مليون لتر بنزين.

وأفاد رئيس اللجنة أن هناك ناقلة أخرى ترسو بميناء شركة الزاوية، على متنها 32 مليون لتر، من وقود الديزل، مؤكدا عدم وجود أي معوقات بخصوص تزويد الوقود.

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