اختتام دورة إعداد مأمور الضبط القضائي لموظفي الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بمعهد تدريب الشرطة بالهواري

بنغازي 30 يوليو 2019 (وال) – اختتمت صباح اليوم الثلاثاء دورة إعداد مأمور الضبط القضائي لعدد من الموظفين التابعين للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية المؤقتة بمعهد تدريب الشرطة في منطقة الهواري ببنغازي .

وفي ختام الدورة تم إعطاء شهادات اتمام الدورة للمتدربين بحضور مدير الإدارة العامة للتدريب عقيد خميس الوزان، ومدير المدرسة الفنية المقدم ناجي حماد.

وتم الاتفاق على هامش التكريم, على آليهة التنسيق بين مكتب الاعلام والعلاقات بالهيئة ووزارة الداخلية في برامج التدريب والتطوير في مجال الاتصالات .

ونص الاتفاق على إقامة لقاءات همل فنية تهدف إلى تبادل الخبرات ووضع مقترحات وتوصيات من شأنها تطوير وتسهيل أعمال الاتصالات.

وتأتي هذه الدورة وفق للقرار رقم (244) الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء والذي جاء بناء على طلب معالي رئيس الهيئة العامة للاتصالات مراد الشكري، حيث يقضي بمنح صفة مأمور ضبط قضائي للمتدربين، وذلك فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون رقم (22) لسنة (2010) لعدد من الموظفين التابعين للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية. (وال – بنغازي) ع ع

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