«المشري» يُشيد بقرار تخفيض رسوم بيع النقد الأجنبي

أشاد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بقرار المجلس الرئاسي، بشأن صرف منحة أرباب الأسر وتخفيض رسوم بيع النقد الأجنبي، مؤكدًا أنها خطوات مهمة.

وقال المشري، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر:

صرف منحة أرباب الأسر وتخفيض رسوم بيع النقد الأجنبي خطوات مهمة، كنا مصرين على أن الحرب سبب إضافي لاستكمال الإصلاحات وليس عرقلتها، أشكر رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي على القيام بهذا الدور.

وأضاف:

الإصلاحات لا زال في جعبتها الكثير، ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا لتخفيف المعاناة.

يُشار أن مصرف ليبيا المركزي، أعلن الثلاثاء، شروعه في صرف منحة أرباب الأسر.

وأوضح المصرف في منشور عبر صفحته الرسمية، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وبالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أصدر تعليماته بالشروع في بيع 500 دولار بالسعر الرسمي عن كل فرد ضمن برنامج أرباب الأسر، موضحًا أن إجراءات البيع ستبدأ اعتبارًا من الثلاثاء الموافق الـ20 من الشهر القادم.

من جانبه أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، القرار رقم 1 لسنة 2019، بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.

ونصت المادة الأولى من القرار، على تخفيض قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي المحددة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 1 لسنة 2018.

وتُحدد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، بموجب القرار بنسبة 163% من مبيعات النقد الأجنبي، وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي.

وأشار القرار إلى أن هذا الإجراء تم اتخاذه بعد التشاور بين رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ولدواعي المصلحة العامة وما تستوجبه من اتخاذ تدابير ضرورية، بحسب نص القرار.

