أزمة جديدة تواجه حقل الشرارة النفطي بعد إغلاقه

كشف مصدر مطلع، إن حقل الشرارة النفطي قد تم إغلاقه، بعد أن تمت عملية غلق صمام على خط الأنابيب، الرابط بمصفاة الزاوية.

وأشار المصدر المطلع لـ”رويترز” إن موقع الصمام الذي تم إغلاقه وتسبب في إغلاق حقل الشرارة، لم يُعرف موقعه على وجه التحديد.

ويُعتبر حقل الشرارة النفطي، من أهمّ الحقول النفطية في ليبيا، وتعرّض لأكثر من عملية إغلاق خلال الفترات الماضية.

وينتج حقل الشرارة 315 ألف برميل يوميا ويعد أكبر حقول الإنتاج في ليبيا، وتسعى المؤسسة لتحقيق 2 مليون برميل يوميا مع حلول عام 2020.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في الرابع من مارس الشهر الماضي، رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، مشيرة إلى أن الخسائر الناتجة عن وجود المجموعة المسلّحة في الحقل وتوقف الإنتاج بلغت 1.8 مليار دولار أميركي.

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