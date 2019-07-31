وزير الاقتصاد يبحث احتياجات بلدية ترهونة

البيضاء 31 يوليو 2019 (وال) – بحث وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة، منير عصر احتياجات بلدية ترهونة خلال استقباله لعميد البلدية بمكتبه في ديوان وزارة الاقتصاد بمدينة البيضاء.

وناقش وزير الاقتصاد ـ خلال الاجتماع ـ كافة متطلبات واحتياجات بلدية ترهونة مع قرب عيد الأضحى المبارك، مؤكداً بتوفير كافة الاحتياجات بوجه السرعة.

من جهته، أكد عميد البلدية دعمه للحكومة المؤقتة، مثمنين دور رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد في خدمة المواطن والوطن. (وال- البيضاء) رع / رس

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