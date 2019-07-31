اقتصاد

وزير الاقتصاد يبحث احتياجات بلدية ترهونة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 31 يوليو 2019 (وال) – بحث وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة، منير عصر احتياجات بلدية ترهونة خلال استقباله لعميد البلدية بمكتبه في ديوان وزارة الاقتصاد بمدينة البيضاء.

وناقش وزير الاقتصاد ـ خلال الاجتماع ـ كافة متطلبات واحتياجات بلدية ترهونة مع قرب عيد الأضحى المبارك، مؤكداً بتوفير كافة الاحتياجات بوجه السرعة.

من جهته، أكد عميد البلدية دعمه للحكومة المؤقتة، مثمنين دور رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد في خدمة المواطن والوطن. (وال- البيضاء) رع / رس

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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