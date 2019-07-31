بحضور عدد من المسؤولين .. لقاء عمل مشترك بين الهيئة العامة للتشغيل وكلية الاقتصاد بجامعة عمر المختار

البيضاء 31 يوليو 2019 (وال) – أقامت الهيئة العامة للتشغيل بالتعاون مع كلية الاقتصاد بجامعة عمر المختار في كلية الزراعة لقاء عمل بعنوان : ” المشروعات المتوسطة والصغيرة كأداة للحدّ من مشاكل البطالة بين الشباب “.

وحضر اللقاء عدد من الشخصيات من بينهم ممثلاً عن مجلس النواب النائب الدكتور الهادي الصغير، وعدد من السادة الوزراء كان على رأسهم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبد الرحمن الإحيرش، ومعالي وزير العمل والتأهيل الدكتور مسعود صوة، كما تم حضور عدد من الخبراء والمختصين المهتمين بجوانب اللقاء ، بالإضافة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للتشغيل برئاسة المهندس وائل فرج بكار .

هذا وفي بداية اللقاء الذي أقيم أمس الأول الإثنين، تم التعريف بدور الهيئة العامة للتشغيل في رعاية الشباب والحد من البطالة، ودعمها للمشروعات المتوسطة والصغيرة .

كما يهدف اللقاء إلى التعرف على مشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحصر المشروعات التي من الممكن أن تكون قابلة للتطبيق في البيئة الليبية، وكذلك تعزيز ثقافة المبادرة وريادة الأعمال لدى الشباب الليبي واستعراض بعض التجارب والنماذج الناجحة في دعم الشباب .

وتم خلال الجزء الثاني من اللقاء طرح عدد من الورقات العلمية والبحثية في مجال ريادة الأعمال من قبل الخبراء والمختصين في المجال .

وفي ختام اللقاء تم تكريم غرفة التجارة والصناعة بنغازي من قبل المهندس وائل فرج بكار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشغيل . (وال – البيضاء) ع ع

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