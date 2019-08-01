“إيني”.. كلمة السر لمصالح روما في ليبيا 

تقرير 218

مالم يكشف عنه المجلس الرئاسي في اجتماعه الموسع مع مسؤولي شركة إيني الايطالية نشرته صحيفة “اللي سيسيدريو” في مقابلة مطولة مع المحللة المختصة في الشؤون السياسية الخارجية لايطاليا ميشيلا ميركوري التي تحدثت عن أبعاد الاقتصاد الايطالي في ليبيا، موضحة أن ايطاليا تمهد لمصلحتها السياسية في ليبيا عبر شركة ايني ويمكنها الاستفادة من الملف الاقتصادي لتمرير بعض الملفات السياسية التي لم تكشف عنها ميركوري أثناء المقابلة.

ميركوري أوضحت أن ايني ساهمت بشكل مباشر في استقرار بعض المناطق الليبية التي تملك بها بنية تحتية خوفا على مصلحتها، مستدلة باستقرار المناطق التي تعمل بها الشركة الإيطالية في ليبيا، مشيرة إلى انها لم تتعرض لتوترات، وأن البنية التحتية للشركة الإيطالية سليمة ولم تتضرر.

وأوضحت ميشيلا أن أصحاب القوة العسكرية في ليبيا على وعي تام بأهمية سلامة المنشأة النفطية التي تعمل إيني على تشغيلها بإجمالي قدره 45% من الإنتاج اليومي في ليبيا، إذ يخصص جزء كبير منه للاستهلاك المحلي من الغاز محذرة في ذات الوقت من أن أي ضرر يمس منشأة إيني يشكل خطراً استراتيجياً على الليبيين.

محللة السياسية الخارجة الإيطالية لم تخفِ استياءها من سياسات سلطات بلادها، مُشيرة إلى أنها غير قادرة على استغلال الفرص، خاصة بعد أن انحصر حضورها في جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي القايد السبسي في وزير الخارجية وأن الرئيس الفرنسي ماكرون كان حاضرا في بلد مجاور إلى ليبيا التي بها 6000 آلاف مهاجر، مشددة في ذات الوقت على أهمية تعزيز الدور السياسي الأوروبي للتغلب على مشكلة الهجرة.

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