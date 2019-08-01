عودة لجنة حصر الأضرار للعمل في بلدية بنغازي

بنغازي 01 أغسطس 2019 (وال) – باشرت لجنة حصر الأضرار المكلفة من الهيئة العامة للإسكان والمرافق عملها في مدينة بنغازي بعد توقفها، بتعليمات من رئيس مجلس إدارة الهيئة بالحكومة الليبية المؤقتة أبوبكر بوقيلة، علما بأن المباشرة قد بدأت بتاريخ الثامن عشر من يوليو من العام الجاري .

حيث تستمر اللجنة في عمليات الحصر لمدة أقصاها شهرين من تاريخ مباشرة العمل، وخاطبت اللجنة السادة سكان المناطق بتقديم المستندات المطلوبة في عملية حصر الأضرار الناتجة عن تحصن الجماعات الإرهابية في منازل المدنيين. (وال – بنغازي) ع م / ر س

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