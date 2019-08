رغم ارتفاع مبيعات بي إم دبليو.. الشركة تُعاني من تراجع في الأرباح!

تراجعت أرباح شركة بي إم دبليو لصناعة السيارات الفاخرة بنسبة 29 بالمائة لتصل إلى 1.48 مليار يورو “1.63 مليار دولار” عما كانت عليه في الربع الثاني من العام، حيث أثقل كاهلها الإنفاق المتزايد على تطوير تكنولوجيات جديدة وتجديد المصانع.

وقالت الشركة الخميس أن مبيعات السيارات وعائداتها زادت في الفترة من أبريل إلى يونيو وأنها تتمسك بتوقعاتها للربح لهذا العام.

هذا وارتفعت المبيعات بنسبة 1.5 بالمائة لتصل إلى 647،500 سيارة، بدعم من مشروع بي إم دبليو بريليانس المشترك في الصين.

كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 2.9 بالمائة لتصل إلى 25.7 مليار يورو.

وأنفقت الشركة 1.4 مليار يورو على البحث والتطوير في هذا الربع من العام، واستثمرت 1.2 مليار يورو في مصانع جديدة لتحديث الإنتاج والتحضير لموديلات جديدة.

