النفايات الطبية خطر يتربص بالمواطن مع غياب محرقة خاصة

بنغازي 01 أغسطس 2019 (وال) – أكّد رئيس لجنة التخلص من النفايات الطبية، في مركز بنغازي الطبي، عياد العبيدي، تلف محرقة النفايات الموجودة في المركز، وأنه سبق في العام 2012 القيام باختبارها واكتشاف عيوب في التصنيع ونقص في قطع الغيار .

العبيدي أوضح ـ في تصريح لوكالة الأنباء الليبية ـ أن المحرقة غير صديقة للبيئة، حسب وصفه، وموقعها قريب من مناطق سكنية وقد تتسبب في انتشار الأوبئة على المدى البعيد، كما أجمع أكثر عدد من الخبراء الذين اطلعوا عليها، حيث أكدوا عدم صلاحيتها وأنه يوجد محارق جديدة ومتطورة.

وقال إن اللجنة نظمت ورشة عمل مع الهيئة العامة للبيئة حول التخلص من النفايات سلطت الضوء على النقاط المهمة والعراقيل التي تقف في طريقهم ، إلا أنه وحتى هذه الساعة لم تتقدم أي جهة بالمبادرات للمساعدة في حل المشكلة، لافتاً بأنه على الجهات العليا إصدار قوانين ولوائح تنظم آلية التعامل مع النفايات الطبية والأدوية منتهية الصلاحية، وتخصيص ميزانية للتخلص منها، وتحديد قناة تصب عندها كافة نفايات المرافق الطبية العامة والخاصة ومعاقبة كل مخالف .

وأشار العبيدي إلى أن من اختصاصات اللجنة، التوعية وإصدار منشورات بطرق التخلص السليم من النفايات الطبية، والقيام بجولات أسبوعية داخل الأقسام الطبية وإبلاغ شركة النظافة بمراسلات إدارية عن أي مخالفات أو التنبيه بوجود نواقص في المواد وأكياس جمع النفايات في الأقسام الطبية داخل المركز، لافتاً إلى أنه ليس من صلاحيات اللجنة إلغاء التعاقد مع شركات النظافة في حال تقصيرها ومخالفتها لبنود العقد وإنما ذلك من صلاحيات مجلس إدارة المركز فقط .

وعلى الرغم من ملاحظات العبيدي على المحرقة إلا أنه سجل انتقادا لأداء شركة صقر للنظافة التي تعمل داخل مركز بنغازي الطبي، قائلاً:” شركة صقر تقوم بتجميع النفيات الطبية وإفادتنا بعد التخلص منها كتابياً، وحاليا الشركة تقوم بالذهاب بها إلى المكب وهذا شيء مخالف حيث أنه من المفترض أن تنقل إلى المحرقة”.

كما سجل العبيدي مخالفة أخرى لشركة صقر، بعدم توفيرها لسجل خاص بإصابات العاملين لديها نتيجة التعامل مع النفايات الطبية، معلقا:”للأسف لا حياة لمن تنادي”.

وأكد العبيدي أن عدم إيفاء الشركة بالتزاماتها، وعدم تجاوبها عرقل عمل اللجنة، حيث كانت تعقد اجتماعات شهرية وذلك في الحالات العادية .

وذكر أن أكثر المشاكل التي واجهت لجنة التخلص من النفايات الطبية، هي ضعف أداء شركة صقر لأعمال النظافة المتعاقد معها مركز بنغازي الطبي نتيجة الأحداث وتبريرهم بنقص السيولة وعدم التزام المركز بدفع مستحقاتهم فترتب عليه ضعف في التخلص من النفايات، وضعف في توفير المواد، مشيراً إلى أن معايير التخلص من النفايات الطبية غير مطابقة نتيجة للظروف السابقة وظروف المدينة وقال: لا نستطيع مطالبة الشركة بأشياء فوق قدرتها”.

وأشار إلى لقاء سابق جمعهم مع رئيس لجنة التخلص من النفايات الطبية في وزارة الصحة، وفاء الغرياني في مركز بنغازي الطبي التي طالبت بمنع التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية إلى حين صدور قرار بآلية التخلص منها بطريقة آمنة، وطالبت الغرياني بالحفاظ على الأدوية وتخزينها إلى حين البث فيها من قبل رئاسة الوزراء ووزير الصحة والهيئة العامة للبيئة المخولين قانوناً بالتصرف فيها.

وأضاف العبيدي أنه وفي الوقت الحالي لا توجد آلية للتخلص من تلك الأدوية التي تم تخزينها في مخزن في منطقة قنفوذة، كما أن هنالك مراسلات من وزارة الصحة بعدم التخلص منها حتى الآن، كما تم مطالبة لجنة المشتريات بالمركز الطبي بإلزام الشركات الموردة بسحب تلك الأدوية و:”ولكن دون جدوى”، مشيراً إلى أن بعضها تأتي من جهاز الإمداد الطبي .

يشار إلى أن لجنة التخلص من النفايات الطبية تم تشكيلها في العام 2013 بقرارمن مدير عام مركز بنغازي الطبي، فتحي الجهاني، حيث تضم مجموعة من رؤساء أقسام المركز الفنية والطبية، ومن اختصاصاتها إعداد خطط ومتابعة الإجراءات الخاصة بفرز وطرق جمع النفايات الطبية والتخلص منها بطريقة سليمة .

وقامت اللجنة بإعداد خطة متكاملة تبدأ من فرز النفايات بطريقة سليمة من أماكن تواجدها في الأقسام الطبية عن طريق أكياس ملونة خاصة بالفرز، مثل الكيس الأصفر الخاص بالنفايات الطبية والكيس الأحمر الخاص بالنفايات الطبية الخطرة والكيس الأزرق الخاص بالنفايات الكيماوية والكيس الأسود الخاص بالنفايات الورقية .

وتحتوي الخطة بحسب العبيدي على مجموعة من المراحل، منها مرحلة الفرز ومرحلة الجمع ومرحلة التخلص، وقامت اللجنة من خلال عضو عن مكتب مكافحة العدوى، بإعداد دورات تدريبية استهدفت مائة عامل من النظافة وتدريبهم على الطرق السليمة لجمع وفرز النفايات الطبية لوقايتهم من الأضرار الناتجة من وخز الإبر التي تحدث جراء التخلص غير الصحيح من النفايات الطبية الحاصل أحيانا من قبل عناصر التمريض.

وفي ختام حديثه، دعا العبيدي إلى تنظيم مؤتمرات علمية لتسليط الضوء على قضية التخلص من النفايات الطبية والصعوبات التي تواجه المرافق الطبية، مطالباً كافة الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في مجال البيئة بالمساهمة بجدية في إيجاد حلول ناجعة للمحافظة على الصحة العامة . (وال – بنغازي) ف ع/ ع ع

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