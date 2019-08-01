الوطنية للنفط تتفق مع ايني الإيطالية على استكمال مشروع بحر السلام للغاز

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية

الخميس، استكمال المرحلة الثانية من مشروع بحر السلام للغاز، التي ستسهم في زيادة القدرة الإنتاجية

للحقل من 995 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا إلى ما يناهز مليار و100مليون قدم

مكعب يوميا.

وقال رئيس مجلس

إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إنّ استكمال مشروع بحر السلام

المرحلة الثانية يعتبر خير دليل على حرص المؤسسة الدائم على إقامة شراكات مع أبرز

الجهات الدولية الفاعلة، وقدرتها على جلب الاستثمارات الدولية بما يعود بالنفع على

قطاع النفط والغاز في ليبيا. حسب تعبيره.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في نوفمبر 2018 مع

المدير التنفيذي لشركة “إيني” كلاوديو ديسكالزي، خطط إنهاء العمل في الآبار السبع

المتبقية في مشروع بحر السلام والذي ينفذ عن طريق المشغل شركة مليتة للنفط والغاز.

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