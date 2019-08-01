شحنة أغنام مُستوردة ضخمة تصل طرابلس قريباً

نشرت الشركة الليبية للموانئ فرع ميناء طرابلس عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، جدولاً لحركة السفن المتوقع وصولها إلى الميناء ونوعية الحمولة التي على متنها وكميتها.

وذكرت الشركة أن الميناء على موعد مع السفينة فريدوم، التي من المُتوقع أن تصل إليه اليوم الخميس، مُشيرة إلى أنها تتبع الوكيل الملاحي الحر الهادر وتحمل على متنها أكثر من 9 آلاف و500 رأس من الأغنام.

ومن المتوقع وصول السفينة “سها كوين تو” التابعة للوكيل الملاحي المنتظمة، وتحمل هي الأخرى على متنها أغناما بكمية تبلغ 5 آلاف و200 رأس، بحسب البيانات المُعلن عنها من قبل الشركة.

يُشار إلى أن الموانئ الليبية تشهد نشاطاً كبيراً في حركة نقل المواشي بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

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