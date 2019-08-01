المركزي الأمريكي يُخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 10 أعوام

أقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأربعاء، على خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 10 سنوات وسط قلق من الاقتصاد العالمي، والتضخم الضعيف في الولايات المتحدة.

وأكد البنك المركزي الأمريكي استعداده لإجراء المزيد من الخفض لتكاليف الاقتراض في حال دعت الحاجة، وجاء الخفض المُعتمد بمقدار ربع نقطة مئوية، من 2.00 بالمئة إلى 2.25 بالمئة.

وقال المجلس الاتحادي في بيان له خلال اجتماع استمر يومين للجنة السياسة النقدية إنه قرر خفض أسعار الفائدة في ضوء آثار التطورات العالمية على الآفاق الاقتصادية، إضافة إلى ضعف الضغوط التضخمية.

وأكد المجلس أنه سيواصل مراقبة كيفية تأثير المعلومات الواردة على الاقتصاد، مشيرا إلى أنه سيعمل بالطريقة المناسبة لتعزيز نمو للاقتصاد الأمريكي المستمر منذ فترة قياسية.

يُذكر أن قرار خفض الفائدة أثار معارضة من رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن، ورئيسة الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي، في الوقت الذي كان فيه المسؤولان يريدان إبقاء أسعار الفائدة بدون تغيير.

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