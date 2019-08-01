مصلحة الضّرائب بنغازي تبحث المشاكل التي تواجه الغرفة التّجارة بنغازي

بنغازي 01 أغسطس 2019 (وال)- عقدت مصلحة الضرائب بنغازي، اجتماعًا مع الغرفة التجارية بنغازي، اليوم الخميس، في مقر المصلحة ببنغازي .

وقال مدير عام إدارة الضرائب بنغازي فتحي بوجواري – لوكالة الأنباء الليبية – إنّ هذا الاجتماع جاء تلبية لطلب الغرفة التجارية بنغازي، من أجل تذليل الصعاب ما بينا وبين الممولين والمنتسبين للغرفة التجارية بنغازي.

بوجواري أوضح أن الفترة السابقة الغرفة واجهت مشاكل نتيجة الحرب والدمار الذي لحق بممتلكات وأرزاق لكافة منتسبي الغرفة، وطرحها على الإدارة لتذليل المشاكل التي تواجههم .

وتناول الاجتماع – بحسب مدير عام إدارة الضرائب بنغازي – معالجة الصعوبات والعوائق التي تواجه سير العمل والتعامل المباشر مع الممول واتخادحزمة من التدابير والحلول العاجلة التي من شأنها أن تساهم في تنظيم وتسهيل إجراءات وآليات التعامل ما بين إدارة الضرائب بنغازي وكافة الشرائح بالقطاع الخاص والجهات الممولة لدى مصلحة الضرائب بنغازي.

وبين أنه سيتم حلحلت المشاكل والوصول إلى نتيجة أفضل في الأيام القادمة، وذلك بتطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (7) لسنة 2010 ميلادي .

وأشار مدير إدارة الضرائب بنغازي إلى أنه لا بد من نشر الوعي الضريبي لجميع منتسبي الغرفة، سواء كانوا أفراد أو تجار أو شركات، لإن الوعي بأهمية الضريبة هي المشكلة ما بين الإدارة والممول هي مشكلة بسيطة وتحل بإجراءات قانونية وفنية، ولكن في ظل عدم وجود الوعي الضريبي سوف نواجه صعاب تخلق عدم تفهم، فلابد من فهم القانون وفهم الإجراءات القانونية والفنية والإدارية تخولك لأن تناقش وأن تعرف كيف تدافع عن حقك.

وفي نهاية الاجتماع تم تكريم غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، من قبل مدير عام مصلحة الضرائب نظير الجهود المبذولة من الغرفة وتعاونها الدائم مع إدارة ضرائب بنغازي . (وال-بنغازي) ع ط/ ع ع

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