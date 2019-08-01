اقتصاد

العملات الأجنبية تعاود الارتفاع أمام الدينار

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عادت من جديد العملات الأجنبية للارتفاع أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن لليوم الثاني على التوالي بعد أن انخفضت الثلاثاء الماضي أمام الدينار المدعوم بإجراءات المصرف المركزي في طرابلس والمجلس الرئاسي.

وتداول التجار الدولار عند الساعة الرابعة من مساء اليوم بـ4.21 دينار محققا مكسبا قدره 6 قروش مقارنة بسعر الافتتاح اليوم، بينما بيع اليورو بـ4.60 دينار محققا مكسبا قدره قرشان.

أما الذهب عيار 18 كسر فحافظ على مستوياته لليوم الثالث على التوالي وبيع الغرام الواحد منه بـ135 دينارا.

ولم تؤثر حالة الصعود للدولار واليورو في السوق السوداء على قيمة الليرة التركية أمام الدينار واستقرت على مستويات 75 قرشا.

وعند حلول الساعة الرابعة من مساء اليوم، تداول التجار الدينار التونسي في سوق المشير بطرابلس بـ1.44 دينار، أما الجنيه المصري فقد حافظ على مستوياته عند 22 قرشا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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