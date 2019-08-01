العملات الأجنبية تعاود الارتفاع أمام الدينار

عادت من جديد العملات الأجنبية للارتفاع أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن لليوم الثاني على التوالي بعد أن انخفضت الثلاثاء الماضي أمام الدينار المدعوم بإجراءات المصرف المركزي في طرابلس والمجلس الرئاسي.

وتداول التجار الدولار عند الساعة الرابعة من مساء اليوم بـ4.21 دينار محققا مكسبا قدره 6 قروش مقارنة بسعر الافتتاح اليوم، بينما بيع اليورو بـ4.60 دينار محققا مكسبا قدره قرشان.

أما الذهب عيار 18 كسر فحافظ على مستوياته لليوم الثالث على التوالي وبيع الغرام الواحد منه بـ135 دينارا.

ولم تؤثر حالة الصعود للدولار واليورو في السوق السوداء على قيمة الليرة التركية أمام الدينار واستقرت على مستويات 75 قرشا.

وعند حلول الساعة الرابعة من مساء اليوم، تداول التجار الدينار التونسي في سوق المشير بطرابلس بـ1.44 دينار، أما الجنيه المصري فقد حافظ على مستوياته عند 22 قرشا.

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