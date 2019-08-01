غرفة التّجارة بنغازي تحدّد سعر أضاحي العيد المستورة ونقاط توزيعها

بنغازي 01 أغسطس 2019 (وال) – عقد صباح اليوم الخميس اجتماعا موسعا بين رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بنغازي والإدارات المختصة، بشأن متابعة وحصر البيانات الخاصة بشركات الاستيراد المقيدة بالغرفة لتوريد المواشي والأغنام بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

ويأتي هذا الاجتماع بناءً على تعليمات معالي وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة الليبية المؤقتة عن طريق مدير إدارة التجارة الخارجية لغرف التجارة والصناعة والزراعة بنغازي .

وأوضح السّادة المجتمعون أنه تم التواصل مع شركة الإتحاد لاستيراد المواشي واللحوم أحد كبرى الشركات الموردة، والتي أفادت بالبيانات الخاصة لتوريد الأضاحي من الأغنام الموردة عن طريق ميناء طبرق بكمية تقدر بعدد “45” ألف رأس غنم من الأسباني والروماني المطابقة لجميع الشروط والمواصفات الصحية حيث باشرت الشركة في بيع الأضاحي بتاريخ اليوم الخميس الموافق للأول من أغسطس .

وأكد المجتمعون أنه تم تحديد عدد عشرة نقاط توزيع داخل مدينة بنغازي وضواحيها بالتنسيق ما بين الغرفة التجارية بنغازي، ومدير جهاز الحرس البلدي بنغازي لتسهيل حركة البيع وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، على أن يتم تنظيف وإزالة المخلفات من هذه المواقع من قبل الشركة الموردة بعد إتمام عمليات البيع كذلك تم تحديد سعر البيع 600 دينار للأضحية وفقا لسعر الاعتماد المصرفي المعدل بالضريبة (183%) من قبل مصرف ليبيا المركزي . (وال – بنغازي) ع ع

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