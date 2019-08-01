صنع الله يبحث تعزيز التنمية في بلدية نسمة

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، سبل تعزيز التنمية في بلدية نسمة والاستجابة لتطلعات سكانها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده صنع الله، مع عميد بلدية نسمة، محمود الأشتر، الخميس، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، بحسب بيان للمؤسسة.

وأكد صنع الله على “التزام المؤسسة الدائم بسياسية (الجار الطيب) وسعيها المتواصل لتحسين الظروف المعيشية لسكّان المناطق المجاورة لعملياتها”.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع حضره عضو مجلس إدارة المؤسسة أبوالقاسم شنقير، ومدير عام الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة المكلف مختار عبد الدائم، وأمين سر المجلس البلدي بنسمة بشير عبدالنبي.

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