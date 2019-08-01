فرض حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة من جديد

العنوان-طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط من جديد حالة القوة القاهرة وتوقّف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 يوليو 2019، وذلك بسبب إغلاق آخر مشبوه لأحد الصمامات على خطّ الأنابيب بحقل الشرارة النفطي.

وتسبب ذلك في توقّف امدادات النفط الخام من الحقل إلى الميناء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الحادث يعتبر الخرق الأمني الثاني على التوالي الذي يستهدف خطوط الأنابيب في الأيام العشر الأخيرة من قبل أشخاص مجهولي الهوية.

وقد قامت المؤسسة الوطنية للنفط بإعلام الشركاء التجاريين بهذه التطورات، حيث قام عدد من موظفي شركة أكاكوس التابعة للمؤسسة بمحاولة إعادة فتح الصمام ولكن تم إيقافهم من قبل مجموعة مسلحة. وحسب الصفحة الرسمية للمؤسسة قالت ان المفاوضات جارية حاليا في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

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