أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم االجمعة 2 أغسطس 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.15 دينار
|4.14 دينار
|اليورو
|4.62 دينار
|4.54 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.00 دينار
|4.92 دينار
|الليرة التركية
|0.75 دينار
|0.67 دينار
|الدينار التونسي
|1.48 دينار
|1.40 دينار
|الجنية المصري
|0.256 دينار
|0.248 دينار
|الدولار الكندي
|2.92 دينار
|2.90 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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