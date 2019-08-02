اقتصاد

“الجمهورية- تاجوراء” يُعلن موعد توزيع السيولة

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الجمهورية فرع منطقة تاجوراء عن شروعه في توزيع السيولة النقدية اعتبارا من يوم الأحد المقبل بسقف سحب 2000 دينار لكل فرد من أصحاب الحسابات الجارية.

وكانت الإدارة العامة لمصرف الجمهورية قد شرعت يوم الأربعاء الماضي في توزيع السيولة النقدية على كافة فروعه في عموم ليبيا.

ونقلت الصفحة الرسمية للمصرف على موقع “فيسبوك” عن مدير إدارة الخزينة بالمصرف محمد الضبع قوله إن الجمهورية وزع 80 مليون دينار على 55 فرعا.

وأوضح الضبع في ذات الوقت أن إدارة المصرف خصصت مبلغ 40 مليون دينار لفروع المصرف العاملة في مدينة الزاوية بالإضافة إلى 12 مليون دينار لفروع المصرف العاملة في مدينة مصراتة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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