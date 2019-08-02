توقيع برتوكول لتدريب العاملين بالموانيء الليبية

زار وفد من الهيئة العامة للمواصلات والنقل معهد تدريب الموانئ في العاصمة المصرية القاهرة للاتفاق على بروتوكول تعاون لتدريب العاملين بالموانيء الليبية.

وكان معهد تدريب الموانئ في مصر قد استقبل هذا الأسبوع وفدا من الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة ضم مدير عام شؤون الموانئ والنقل البحري ومدير عام التخطيط والتدريب وتم خلال الزيارة استعراض إمكانيات المعهد التدريبية في مجال تأهيل الكوادر البشرية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الرفع من كفاءة ومستوى العاملين بالهيئة وتوطيد العلاقة بين مؤسسات النقل البحري في إطار الشراكة بين البلدين.

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