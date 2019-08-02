اقتصاد

توقيع برتوكول لتدريب العاملين بالموانيء الليبية

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زار وفد من الهيئة العامة للمواصلات والنقل معهد تدريب الموانئ في العاصمة المصرية القاهرة للاتفاق على بروتوكول تعاون لتدريب العاملين بالموانيء الليبية.

وكان معهد تدريب الموانئ في مصر قد استقبل هذا الأسبوع وفدا من الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة ضم مدير عام شؤون الموانئ والنقل البحري ومدير عام التخطيط والتدريب وتم خلال الزيارة استعراض إمكانيات المعهد التدريبية في مجال تأهيل الكوادر البشرية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الرفع من كفاءة ومستوى العاملين بالهيئة وتوطيد العلاقة بين مؤسسات النقل البحري في إطار الشراكة بين البلدين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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