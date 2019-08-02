دخول المنطقتين الغربية والجنوبية في إظلام تام نتيجة سيطرة المليشيات الإرهابية على محطات إنتاج الكهرباء

طرابلس 02 أغسطس 2019 (وال) – أعلن غرفة التحكم الرئيسية بالشركة الكهرباء في طرابلس خروج مفاجئ لبعض وحدات التوليد مما أدى إلى حدوث إظلام تام بالمنطقة الغربية والجنوبية .

وشهدت المنطقتين الغربية والجنوبية اليوم الجمعة، حالة إظلام تام جراء انقطاع التيار الكهربائي، نتيجة سيطرة المليشيات الإرهابية على محطات إنتاج الكهرباء، في محاولة منها للتستر على هزيمتها على يد أبطال القوات المسلحة .

وكشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة ربيع خليفة أن الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية المؤقتة تتواصل مع الوطنيين في قطاع الكهرباء هناك من أجل إمدادهم بالكهرباء من المنطقة الشرقية . (وال – طرابلس) ف ع/ ع ع

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