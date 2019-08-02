ليبيا تشارك في فعاليات مؤتمر”التجارة العربية وتمويل الصادرات”بدولة الأمارات العربية المتحدة

دبي 02 أغسطس 2019 (وال) – تشارك ليبيا في فعاليات مؤتمر”التجارة العربية وتمويل الصادرات”، تحت شعار”التجارة العربية في عصر الثورة الصناعية الرابعة”، وتستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة “20” دولة على مستوى الوطن العربي، والاتحاد الأوروبي .

ويكتسب الملتقى، الذي ينعقد في بفندق “هوليد اي إن دبي فيستيفال ستي” بدولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية خاصة في ظل القفزة النوعية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية والاستثمارية العربية.

حيث سيركز الملتقى على الآليات والبرامج الجديدة المتعلقة بتمويل التجارة وضمان الصادرات فى العالم العربى، ودور المصارف والمؤسسات التمويلية الإقليمية والبنوك التجارية في تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

ويفتح الملتقى باب النقاش حول التسهيلات الجمركية والاتفاقيات المبرمة وطبيعة الأسواق العربية، مع استعراض سبل تعزيز التعاون والتجارة ومعيار الفرص المتاحة.

ويشارك في الملتقى مديرو مصارف ومؤسسات التمويل العربية والإسلامية، ومسؤولو المصارف التجارية الناشطة في تمويل التجارة، وكبرى شركات التصنيع والتصدير والنقل واللوجستيات العربية، وممثلو الجهات الرسمية والخاصة المستوردة إلى الأسواق العربية في قطاعات الدواء والمواد الغذائية والزراعية والمنتجات البتروكيماوية والكهرباء والآليات والمعدات. (وال – دبي) ف ع/ ع ع

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