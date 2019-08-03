بعد صدمة أكبر تراجع منذ أعوام.. النفط يتعافى

هبطت أسعار النفط، اليوم السبت، بنسبة 3%، وذلك بعد أن أغلقت في ختام الأسبوع الماضي مُسجلةً ليوم واحد أكبر تراجع لها منذ أعوام على خلفية تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده ستفرض المزيد من الرسوم الجمركية على بضائع صينية.

وسجل خام القياس العالمي برنت 61.30 دولار للبرميل مُتراجعا عن سعره السابق بقيمة 59 سنتا، وكان خام القياس العالمي قد هبط بنسبة أكثر من 7% في جلسة الخميس وهو أكبر هبوط ليوم واحد خلال أكثر من 3 أعوام.

ومن جهته انخفض خام الوسيط الأميركي بنسبة 47 سنتا مسجلا 55.19 دولار للبرميل فيما كان قد انخفض بنسبة 8% في جلسة الخميس وهو أكبر انخفاض له منذ 4 سنوات ليوم واحد.

يذكر أن الإعلان عن الرسوم الأمريكية الجديدة على الصين والمقرر البدء بها الشهر المقبل؛ ستولد توترات تجارية كبيرة بين أكبر اقتصادين في العالم الأمر الذي سيؤثر على النمو الاقتصادي ومن المتوقع أن يُلحق الضرر بالطلب على النفط.

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