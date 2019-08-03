السيوي: آليات جديدة للتحصل على منحة أرباب الأسر لهذا العام

قال مدير مشروع منحة أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي سالم السيوي إن صرف النصف الأول من المنحة لعام 2019 سيتم عبر آليات جديدة.

وأوضح السيوي في تصريح خاص لقناة ليبيا الأحرار السبت، أنه سيتحتم على كل رب أسرة تسجيل رقم هاتفه الشخصي باسمه وربطه برقمه الوطني عبر شركات الاتصالات، منوها إلى أن هذا الإجراء سيحد من عمليات التزوير والازدواج.

وكشف السيوي أن صرف النصف الثاني من المنحة قد لا يتم هذا العام، مؤكدا أن ذلك يعتمد على الإيرادات النفطية واستقرار قطاع النفط، كونه المورد الرئيس للنقد الأجنبي، وأن قرار صرف الخمسمائة دولار الإضافية سيكون بناء على تقديرات المصرف المركزي.

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