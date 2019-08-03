بعد تأخر صرفها.. المركزي يعلن شروط جديدة لمنحة أرباب الأسر

أعلن مسؤول منحة أرباب الأسر من العملة الأجنبية بمصرف ليبيا المركزي شروط جديدة لصرف النصف الأول من مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي المقدرة بـ500 دولار لكل فرد من الأسرة.

وقال مدير مشروع منحة أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي سالم السيوي، في تصريحات إعلامية إن صرف المنحة سيتم عبر آليات جديدة تتمثل في قيام كل رب أسرة بتسجيل رقم هاتفه الشخصي باسمه وربطه برقمه الوطني عبر شركات الاتصالات وذلك بهدف التقليل من احتمالات التزوير والازدواج.

وأوضح السيوي أن صرف النصف الثاني من المنحة يعتمد على الإيرادات النفطية ما يعني أنها ربما لا تكون هذا العام لافتا إلى أن قرار صرف الخمسمائة دولار الإضافية سيكون بناء على تقديرات المصرف المركزي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا