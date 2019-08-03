“عمل المؤقتة” تُعلن نسبة البطالة في ليبيا

كشفت وزارة العمل في الحكومة المؤقتة عن بلوغ البطالة في ليبيا ما نسبته 19% وبحسب ما نقله موقع العين الإخباري عن المسؤول في وزارة العمل جاسم رحيم فإن الوزارة تسعى بشكل دائم لتوفير فرص عمل الشباب وإقامة دورات تدريبية كثيرة حول أهمية خلق وظائف بديلة عن الوظائف العامة في إشارة للقطاع الخاص.

وبحسب تقارير دولية فإن القوة العاملة في ليبيا بلغت 78.5% في القطاع العام بينما بلغ موظفو القطاع الخاص 21.5%.

ويرى مراقبون أن القطاع الخاص في ليبيا لا يوفر درجة أمان كبيرة للموظفين، بينما يرى الباحث عن العمل أن العمل في مؤسسات الدولة يتمتع بدرجة أمان عالية.

ويشكل القطاع الخاص رافدا مهما للاقتصاد الوطني وذلك لضمان أكبر قدر من التنوع في مصادر الدخل ليكون بديلا عن النفط الذي يشكل 98% من إجمالي الدخل العام للدولة.

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