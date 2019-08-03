المركزي يضخ 372 مليون دينار لمصارف المنطقة الغربية

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عن توزيعه لسيولة نقدية للمصارف التجارية في مدينتي طرابلس والزاوية، بالإضافة لمناطق ومدن الجبل الغربي يقدر اجماليها بـ372 مليون دينار خلال الأيام الأولى من شهر اغسطس الجاري.

وبحسب بيانات المصرف التي أصدرها اليوم فإن إجمالي ما تحصلت عليه المصارف التجارية في طرابلس من إجمالي القيمة 138 مليون دينار، وهي مصارف الوحدة وشمال إفريقيا والتجاري الوطني بالإضافة لمصرف الصحارى.

أما المصارف التجارية في مدينة الزاوية فبلغ إجمالي المخصص لها من إجمالي القيمة 100 مليون دينار وزعت على خمسة مصارف، وخصص المركزي من القيمة ذاتها 134 مليون دينار لمصارف مدن الجبل الغربي، وهي مصارف التجاري الوطني والجمهورية بالإضافة لمصارف الوحدة وشمال إفريقيا.

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