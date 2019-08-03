اقتصاد

ليبيا تُصدّر مليون برميل نفط للصين

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر ملاحي لـ 218 اليوم إن ناقلة نفط شحنت الجمعة 600 ألف برميل من ميناء رأس لانوف وتوجهت صباحا إلى ميناء الزويتينة الذي سيشحن منه 400 ألف آخرين ليكون إجمالي الشحنة مليون برميل، وأضاف ذات المصدر أن الناقلة ستتوجه للصين خلال الساعات المقبلة.

وكان قد زار وفد من المؤسسة الوطنية للنفط الشهر الماضي برئاسة مصطفى صنع الله العاصمة الصينية بكين، بحث من خلالها التعاون المشترك بين البلدين ودرس فرص الاستثمار المتاحة في قطاع النفط.

والتقى صنع الله والوفد المرافق له خلال الزيارة مع رئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية ورئيس شركة بتروتشاينا “هوو كيجن” الذي أبدى رغبة بلاده ومؤسسة البترول الوطنية الصينية في تعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات الاستكشاف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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