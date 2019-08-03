معالي رئيس هيئة الكهرباء بالحكومة المؤقتة يناقش مشاكل كهرباء منطقة ربيانة

بنغازي 03 أغسطس 2019 (وال) – استقبل معالي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس فخري المسماري صباح اليوم السبت بمقر الهيئة في مدينة بنغازي أعيان وحكماء منطقة ربيانة ومدير دائرة الكهرباء فيها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة ربيع خليفة إن رئيس الهيئة فخري المسماري نقاش مع الحاضرين مشاكل الكهرباء التي تعاني منها المنطقة.

حيث قام مدير دائرة الكهرباء بمنطقة ربيانة بتقديم شرح وتقديم المشاكل لمعالي رئيس الهيئة.

وأكد المتحدث باسم الهيئة أن رئيس الهيئة فخري المسماري سيقوم بإنهاء المشاكل، ووضع الحلول العاجلة والدائمة لها حتى ينعم أهالي المنطقة بالكهرباء دونما انقطاع.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي من ضمن سلسلة اجتماعات يقوم بها معالي رئيس الهيئة من أجل أن يتم حل مشاكل شبكة الكهرباء في ربوع البلاد كافة. (وال – بنغازي) ف ع / ع ع

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