وصول 25 ألف طن من القمح لميناء بنغازي

بنغازي 04 أغسطس 2019(وال) – كشفت الشركة الليبية للموانئ فرع بنغازي عن تقرير الحركة اليومية للسفن بميناء بنغازي البحري، وبينت بتقريرها دخول الباخرة “فيونا” على الرصيف رقم 3 التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا وعلى متنها مئة وخمس وثمانون حاوية فيها بضائع عامة.

ودخلت السفينة “أمل تي “على الرصيف رقم 4 التابعة للوكيل الملاحي، المضيق وتحمل على متنها خمسة وعشرون ألف طن من القمح الصلب لصالح شركة المطاحن الوطنية قادمة من بلغاريا.

بينما دخلت السفينة “إيطالين “اكسبريس محملة بثلاثمئة وثلاث وثلاثين حاوية من البضائع العامة

يذكر أن الشركة لم تعلن خلال تقريرها عن سفن من المتوقع وصولها إلى الميناء. (وال – بنغازي) رس

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