أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 4 أغسطس 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 4 أغسطس 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.135 دينار
|4.125 دينار
|اليورو
|4.55 دينار
|4.47 دينار
|الجنية الاسترليني
|4.94 دينار
|4.86 دينار
|الليرة التركية
|0.74 دينار
|0.66 دينار
|الدينار التونسي
|1.45 دينار
|1.37 دينار
|الجنية المصري
|0.23 دينار
|0.222 دينار
|الدولار الكندي
|2.86 دينار
|2.78 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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