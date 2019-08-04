فخامة رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس ديوان المحاسبة

القبة 04 أغسطس 2019 (وال) – استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبد ربه صالح بمقر إقامته بمدينة القبة.

واطلع فخامة رئيس مجلس النواب على مجموعة من الإجراءات التي قام بها ديوان المحاسبة في سبيل إحكام الرقابة على المال العام بما يضمن سلامة التصرفات المالية للجهات العامة ولتحقق من مدى كفاءة وأداء هذه الجهات.

وأكد فخامة رئيس مجلس النواب في هذا الاجتماع على بدل مزيد من الجهد من قبل ديوان المحاسبة والسير قدما نحو تحقيق أفضل النتائج في عمل الديوان.

كما تم الاتفاق على زيارة رسمية لفخامة رئيس مجلس النواب لمقر ديوان المحاسبة في الأيام القادمة للإطلاع عن كثب وقرب لعمل الديوان ومعدلات الأداء فيه . (وال – القبة) ع ع

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