اقتصاد

عقيلة يدعو “المحاسبة” لتحقيق أفضل النتائج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال استقباله رئيس ديوان المحاسبة في البيضاء عمر صالح، الديوان إلى بذل المزيد من الجهد وتحقيق أفضل النتائج في عمله.

ووفق بيان لديوان المحاسبة، فقد اطلع في اللقاء الذي عقد بمقر إقامته في القبة، على مجموعة من الإجراءات التي قام بها ديوان المحاسبة لإحكام الرقابة على المال العام بما يضمن سلامة التصرفات المالية للجهات العامة والتحقق من كفاءة وأداء هذه الجهات.

وأشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا على أن يقوم عقيلة صالح بزيارة رسمية إلى مقر ديوان المحاسبة في الأيام القادمة للاطلاع عن قرب على عمل الديوان ومعدلات الأداء فيه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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