الدينار يسجل صعودا جديدا أمام العملات الأجنبية

سجلت العملات الأجنبية اليوم الأحد تراجعا أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار عند الساعة الرابعة من مساء اليوم بـ4.10 دنانير ليفقد بذلك قرشين من قيمته بالمقارنة مع افتتاح السوق اليوم. أما اليورو فقد انخفض هو الآخر بمقدار قرشين ليتم تداوله عند 4.55 دنانير.

وشكّل انخفاض العملات الرئيسية في السوق السوداء ضغطا على الذهب كسر عيار 18 الذي انخفض سعر الغرام الواحد منه إلى 134 دينارا.

وساهمت حالة انخفاض الدولار واليورو في السوق السوداء بالضغط على قيمة الليرة التركية أمام الدينار حيث انخفضت بمقدار قرش ليتم تداولها بـ74 قرشا، فيما تداول التجار الدينار التونسي في سوق المشير بطرابلس 1.42 دينار، أما الجنيه المصري فقد حافظ على مستوياته عند 22 قرشا للجنيه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية