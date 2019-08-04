الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة توضح سبب انقطاع الاتصالات الهاتفية عن المنطقة الشرقية

بنغازي 04 أغسطس 2019 (وال) – أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية المؤقتة عن انقطاع الاتصالات الهاتفية فقط عن المنطقة الشرقية بالكامل .

وأوضحت الهيئة في بيان له أن فرق الصيانة تقوم الآن بالعمل على عودة الاتصالات الهاتفية مع عمل خدمات الإنترنت بشكل طبيعي .

ولفتت الهيئة إلى أنه بعد التحقق ورصد فريق هاتف ليبيا لسبب الخلل، اتضح أن هناك قطع في كابل الألياف البصرية بين منطقة المقرون الزويتينة.

وأكدت أن العمل جاري الان العمل من قبل فرق الصيانة التابعة لشركة هاتف ليبيا بالعمل على إصلاح العطل . (وال – بنغازي) ع ع

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