العيساوي: “مترو الأنفاق” سيشجع المستثمرين، ويوفر أكثر من 50 ألف وظيفة

أكد وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي أن مشروع

“مترو أنفاق طرابلس” سيسهم في تشجيع المستثمرين دون الحاجة إلى ضمانات

سيادية أو إلتزامات من الحكومة الليبية.

وقال العيساوي، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد

والصناعة، الأحد، خلال العرض الفني، إن المستثمرين أبدوا اهتمامهم تجاه المشروع،

موضحا أن المشروع سيكون من أربعة خطوط تحت الأرض وشبكة للنقل بالحافلات فوق الأرض

ومكملاتها من مشروعات البنية التحتية المتزامنة مع مشروع شبكات الصرف الصحي وكوابل

نقل البيانات والكهرباء.

وبين العيساوي، أن المشروع يخلق 40 ألف وظيفة مباشرة

وتدريب قرابة 12 ألف متدرب في المراحل الأولى للمشروع واتفق على تشكيل لجنة فنية

من الجهات المعنية وتقديم خارطة طريق عملية لتنفيذ المشروع من قبل المستثمر ودون

إنفاق من الميزانية العامة أو تقديم ضمانات سيادية.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي أعلن

الأحد خلال مؤتمر صحفي أن وزارة الاقتصاد ستنشئ مشروع مترو أنفاق بقيمة 10 مليار

يورو.

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