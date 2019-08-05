بلدية سرت: السيولة النقدية ستصل قريباً

أكدت بلدية سرت أن السيولة النقدية ستكون متوفرة بكافة مصارف المدينة في وقت قريب.

وكانت بلدية سرت قد نقلت منذ نحو 5 أيام عن مصدر مصرفي بفرع مصرف ليبيا المركزي سرت، قوله إن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير خصص 20 مليون دينار للمصارف التجارية العاملة بمنطقة سرت بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

وأضحت ذات المصادر أن الشحنات المالية ستصل تباعا إلى المصارف التجارية قبل حلول عيد الأضحى المبارك، ووفقا للترتيبات الأمنية التي سيتم اتخاذها في الخصوص من طرف فرع المصارف بسرت مع إداراتهم.

بدورها، طالبت البلدية جميع مندوبي المكونات الاجتماعية بالمدينة الإسراع في التواصل مع كافة أفرع المصارف، بشأن آلية توزيع السيولة النقدية فور وصولها.

وأثنت بلدية سرت في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” على مجهودات إدارات المصارف التي تحصّلت على سيولة نقدية مؤخراً، وسارعت لتوزيعها على الزبائن دون تأخير.

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