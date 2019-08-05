ليبيا ثالثة أفريقيا ورابعة عربيا في قائمة أكبر احتياطات الذهب عالميا

بنغازي-العنوان

بقي احتياطي الذهب في ليبيا دون تغيير عند 116.60 طن في الربع الثاني من عام 2019 من 116.60 طن في الربع الأول من عام 2019، وذلك بحسب ما أعلن المجلس عنه العالمي للذهب، يوم الأربعاء.

وبلغ متوسط احتياطيات الذهب في ليبيا 133.01 طن من عام 2000 حتى 2019، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 143.82 طن في الربع الثاني من عام 2000 وأدنى مستوى 116.60 طن في الربع الأول من عام 2018.

وحافظت ليبيا على مركزها الـ32 عالميا والثالث أفريقيا والرابع عربيا بأكبر احتياطات الذهب لشهر يوليو.

وحافظت الولايات المتحدة الأمريكية على مركزها الأول كأكبر احتياطيات العالم للذهب.

وقال المجلس في إحصائية، نشرها على موقعه، إن ليبيا حافظت على مركزه 32 عالميا بأكبر احتياطي للذهب لشهر يوليو من أصل 100 دولة مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب.

وأضاف المجلس أن “ليبيا حافظ أيضا على المرتبة الثالثة أفريقيا بعد “الجزائر وجنوب أفريقيا” والمرتبة الرابعة عربيا بعد السعودية ولبنان والجزائر”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية